Сурки в столичном зоопарке проспали День сурка

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

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Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Сейчас в учреждении живут сурки Арчи, Нагайна и Сара.

— Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, а российский — степной. Для нашего характерен более затяжной период спячки, — отметили в пресс-службе.

По словам специалистов, спячка у российских сурков длится от трех до шести месяцев.

Уточняется, что в этот раз сурки в Московском зоопарке раньше обычного ушли в спячку на зиму. Такое явление указывает на снежный и длительный зимний сезон.

— Если вдруг в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны, — передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, вылупился птенец краснокнижного розового пеликана. Малыш появился на свет в специальном инкубаторе.