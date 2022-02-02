Офис «Мои документы» столичного района Отрадное заработал по новому адресу

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Центр государственный услуг района Москвы Отрадное открылся по новому адресу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 2 февраля.

Она отметила, что предыдущий офис «Мои документы» устарел. Его площадь была сравнительно мала, а мебель — изношена. Помимо этого, его расположение было неудобно для москвичей.

— Поэтому мы приняли решение найти новое, более просторное помещение. Место выбрано неслучайно: торговый центр — фактически сердце этого района. Здесь сконцентрирована вся инфраструктура, и, самое главное, рядом станция метро. Теперь жителям будет удобно получать важные услуги рядом с домом или по пути на работу. Теперь центр госуслуг полностью соответствует стандарту комфорта офисов «Мои документы», — заявила заммэра.

В настоящий момент центр госуслуг работает для горожан в торговом центре «Форт Отрадное» на улице Декабристов. Специалисты оснастили помещение современной мебелью, техникой и удобствами для посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Здесь предусмотрены комната матери и ребенка, игровая зона для детей, банкоматы и комплекс проверки здоровья, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столичном районе Свиблово отремонтируют центр госуслуг «Мои документы». Он находится в доме № 8 в Игарском проезде. На время проведения работ посетителей будут принимать в МФЦ Бабушкинского района, расположенного в первом корпусе дома № 1 на улице Летчика Бабушкина.