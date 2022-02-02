Попова: «Омикрон» в ходе мутаций утратил способность поражать легочную ткань

Фото: Пресс-служба Совфеда

Штамм коронавируса «омикрон» в ходе мутаций утратил способность поражать легочную ткань. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вариация инфекции, в основном, поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни.

— Вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой, — уточнила Попова.

Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что у детей «омикрон» может вызвать бронхит. Тяжелые формы течения болезни штамм коронавируса не вызывает, но только уже известные врачам — с момента прихода «омикрона» прошло слишком мало времени. Попова призвала население беречь свое здоровье и сделать все для того, чтобы не заболеть, передает РИА Новости.

Второго февраля глава Роспотребнадзора рассказала, введут ли в России локдаун из-за растущего числа больных. Она заявила, что речь о карантине или каких-либо чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19 в РФ не идет.