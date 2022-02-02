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Попова рассказала, введут ли в России локдаун из-за растущего числа больных

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала, введут ли в России локдаун из-за растущего числа больных
Фото: roscongress/Андрей Любимов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 февраля, сообщила, что речь о локдауне, карантине или каких-либо чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19 в России не идет.

— Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию, — рассказала она.

Главный санитарный врач отметила, что число заболевших будет расти, но в стране уже существуют понятные и отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

— У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон «122», — подчеркнула Попова в интервью РИА Новости.

2.mp4 / Видео: Telegram-канал РИА Новости

25 января Попова заявила о двукратном росте заболеваемости COVID-19 в России. Уровень заболеваемости растет в 83 регионах, уточнила она. Максимальное число новых случаев, по ее данным, наблюдается среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет.

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