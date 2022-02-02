Прибыль столичных прибыльных компаний за 2021 год выросла более чем на 67 процентов

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Прибыльные предприятия столицы за десять месяцев 2021 года получили прибыль в размере 6,35 триллиона рублей. Это на 67,1 процента больше, чем за такой же период 2020 года, а также на 39,2 процента, если сравнить с 2019.

— Наибольший объем прибыли по итогам 10 месяцев 2021 года получили предприятия торговли — 1,63 триллиона рублей, обрабатывающих производств — 1,19 триллиона рублей, финансов и страхования — 680 миллиардов рублей, информации и связи — 470 миллиардов рублей, профессиональной, научной и технической деятельности — 460 миллиардов рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

К прибыльным предприятиям относятся те, у которых за определенный период времени доходы превышают расходы. В Москве таких компаний более 70 процентов. Точное число — 72,6 процента. Так же было и в 2019 году, а вот в 2020 показатель был ниже на 5,9 процента, передает официальный сайт мэра Москвы.

— В 2021 году рост прибыли отмечался среди прибыльных организаций практически во всех отраслях как относительно 2020-го, так и относительно докризисного 2019-го. Так, в сфере образования за два года прибыльные компании увеличили прибыль на 97,5 процента, в обрабатывающих производствах — в 2,1 раза, в финансовой и страховой деятельности — в 2,5 раза, в здравоохранении и социальных услугах — более чем в 2,2 раза, — резюмировал глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

До этого сообщалось, что Москва возглавила новый интегральный рейтинг экономического потенциала регионов России, который составил Фонд развития гражданского общества. В список также вошли 33 субъекта РФ, ранжируемые по перечисленному НДС в федеральный бюджет, средней заработной плате и финансовым итогам местных предприятий.