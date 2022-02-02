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Украина начала закупки российского газа у Венгрии

Георгий Соланович

В мире
Украина начала закупки российского газа у Венгрии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Украина начала покупать российский газ у Венгрии. Об этом СМИ сообщил директор Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Ранее он заявлял, что республика уже начала импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как до этого получала ресурс только реверсом.

— Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через «Турецкий» или «Северные потоки»), — написала «Страна.ua» в своем Тelegram-канале.

Начало поставок газа на Украину через Венгрию совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что страны близки к соглашению о поставке дополнительного миллиарда кубометров газа.

Ранее сообщалось, что заявка Газпрома на транзит газа через Украину составила в первый день февраля 2022 года 108 миллионов кубических метров. Уточняется, что такие объемы в два раза превышают среднюю прокачку за январь.

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