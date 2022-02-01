Газпром увеличил транзит газа через Украину в Европу вдвое

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Заявка Газпрома на транзит газа через Украину составила в первый день февраля 2022 года 108 миллионов кубических метров. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в Операторе ГТС страны.

Уточняется, что такие объемы в два раза превышают среднюю прокачку за январь, пишет «Коммерсантъ».

4 января наблюдался самый низкий объем транзита российского газа через территорию Украины за последние два года. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, 3 января транзит газа из России сократился до 52,2 миллиона кубометров в сутки. При этом Макогон отметил, что запланированный объем транзита был 109,6 миллиона «кубов».

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

17 января стало известно, что Газпром не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу в феврале, а также допмощности украинской ГТС.