Газпром отказался бронировать мощности транзита газа через Польшу и Украину

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Газпром не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу в феврале, а также допмощности украинской ГТС. Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP в понедельник, 17 января.

Всего на аукционе предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на польском участке, однако предложение осталось невостребованным. Кроме того, компания не задействовала дополнительную мощность ГТС Украины на границе с Россией — всего предлагалось 9,8 миллиона кубометров в сутки, отмечает РИА Новости.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал проекту положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.