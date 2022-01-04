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Газпром снизил объемы транзита газа через Украину

Илья Ашуров

Экономика
Газпром снизил объемы транзита газа через Украину
Фото: unsplash

Во вторник, 4 января, ожидается самый низкий объем транзита российского газа через территорию Украины за последние два года. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, 3 января транзит газа из России сократился до 52,2 миллиона кубометров в сутки. При этом Макогон отметил, что запланированный объем транзита — 109,6 миллиона «кубов».

— Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится. <...> Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года, — написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Днем ранее сообщалось о снижении транзита российского газа через территорию Украины в Словакию. В последний день 2021 года по транзитному маршруту Ужгород — Велке — Капушаны прошло 83,8 миллиона кубометров газа. 1 января этот показатель сократился до 49,5 миллиона кубометров, а 2 января снижение достигло 35,5 миллиона кубометров.

Снижение транзита газа через Украину происходит на фоне того, что российская компания Газпром около двух недель не бронирует мощности трубопровода Ямал — Европа, который используется для доставки газа через Польшу в Германию.

В настоящее время российский газ поставляется в Европу по трем основным маршрутам: газопроводы Ямал — Европа и «Северный поток», а также через газотранспортную инфраструктуру Украины.

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