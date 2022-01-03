Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30 процентов

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Второй день подряд снижается транзит российского газа через территорию Украины в Словакию. Так, 2 января он сократился почти на 30 процентов. Об этом свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

В последний день 2021 года по транзитному маршруту Ужгород — Велке — Капушаны прошло 83,8 миллиона кубометров газа. 1 января этот показатель сократился до 49,5 миллиона кубометров, а 2 января снижение достигло 35,5 миллиона кубометров.

РИА Новости сообщают, что снижение транзита газа через Украину происходит на фоне того, что российская компания Газпром около двух недель не бронирует мощности трубопровода Ямал — Европа, который используется для доставки газа через Польшу в Германию.

В настоящее время российский газ поставляется в Европу по трем основным маршрутам: газопроводы Ямал — Европа и «Северный поток», а также через газотранспортную инфраструктуру Украины.

В сентябре 2021 года было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно. В конце декабря глава компании Алексей Миллер заявил, что новый газопровод полностью готов к началу эксплуатации.