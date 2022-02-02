Актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за высказываний о холокосте

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Американскую актрису Кэрин Элейн Джонсон, более известную как Вупи Голдберг, из-за ее высказываний о холокосте на две недели отстранили от участия в съемках ток-шоу The View. Об этом в среду, 2 февраля, заявил президент телеканала ABC News Ким Годвин.

— Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев, — передает его слова РИА Новости.

Накануне она извинилась перед аудиторией за свое высказывание о том, что холокост никак не относится к расизму. Извинения Голдберг принесла в своем Twitter-аккаунте. Изначально артистка поучаствовала в обсуждении решения школьного совета штата Теннеси: там проголосовали за исключение из программы изучения графического романа Арта Шпигельмана «Маус», за что школьный совет обвинили в том, что решение мотивировано темой холокоста. Голдберг попыталась объяснить собеседникам, что холокост никак не связан с расизмом.