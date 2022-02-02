Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за высказываний о холокосте

Михаил Алимов

В мире
Актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за высказываний о холокосте
Фото: ТАСС / Dennis Van Tine

Американскую актрису Кэрин Элейн Джонсон, более известную как Вупи Голдберг, из-за ее высказываний о холокосте на две недели отстранили от участия в съемках ток-шоу The View. Об этом в среду, 2 февраля, заявил президент телеканала ABC News Ким Годвин.

— Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев, — передает его слова РИА Новости.

Накануне она извинилась перед аудиторией за свое высказывание о том, что холокост никак не относится к расизму. Извинения Голдберг принесла в своем Twitter-аккаунте. Изначально артистка поучаствовала в обсуждении решения школьного совета штата Теннеси: там проголосовали за исключение из программы изучения графического романа Арта Шпигельмана «Маус», за что школьный совет обвинили в том, что решение мотивировано темой холокоста. Голдберг попыталась объяснить собеседникам, что холокост никак не связан с расизмом.

Читайте также:
Шоу США Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте