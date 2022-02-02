Андрей Бочкарев оценил готовность участка Троицкой линии столичного метро

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Готовность участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская» составляет почти 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 2 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты занимаются земляными и монолитными работами. При этом все тоннели, кроме перегона между остановочными пунктами «Мамыри» и «Бачуринская», уже пройдены.

— На первом участке Троицкой линии метро близятся к завершению тоннелепроходческие работы — перегоны пройдены уже на 98 процентов. Общая строительная готовность участка на сегодняшний день составляет 47 процентов, — заявил заммэра.

Всего на Троицкой ветке откроют еще пять станций: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Мамыри» «Тютчевская». Так, например, на последней из них установка железобетонных конструкций завершена на 83 процента, цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Бочкарева.

До этого стало известно, что в столице в текущем году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В них входят девять станций и, таким образом, к концу года их станет 22. Общая готовность БКЛ будет равна 60 процентам, а к 2024 году ее планируют достроить полностью.