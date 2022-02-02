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Более 70 организаций в Москве привлекли к ответственности за коммунальные долги

Виктория Сикерина

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Более 70 организаций в Москве привлекли к ответственности за коммунальные долги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты Мосжилинспекции привлекли к ответственности 71 управляющую организацию из-за грубых нарушений лицензионных правил. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 2 февраля.

Уточняется, что за долги перед ресурсоснабжающими компаниями предусмотрены крупные штрафы.

– В частности, наличие задолженности подтвердилось по договорам за поставку ресурсоснабжающим организациям АО «Мосводоканал», АО «Мособлгаз», АО «Мосэнергосбыт», ПАО «МОЭК», ОАО «Новомосковский технопарк», МУП «Троицктеплоэнерго», — отметили в пресс-службе.

Всего Мосжилинспекция вынесла постановления на сумму более 38,3 миллиона рублей. При этом пять организаций накопили коммунальные задолженности в размере свыше 150 миллионов рублей.

Помимо этого, некоторые компании покинули рынок жилищно-коммунальных услуг из-за неэффективной работы и крупных долгов, заключили в ведомстве.

До этого стало известно, что за время действия запрета на размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов Мосжилинспекция проверила более 300 квартир, по которым поступили обращения граждан и уполномоченных органов.

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