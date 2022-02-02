Бармен рассказал, какие алкогольные напитки дают наименьшее похмелье

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Употребление алкогольных напитков, как правило, ведет к появлению похмельного синдрома на следующее утро. Однако от некоторых напитков ощущения могут быть чуть менее неприятными. Об этом рассказал шеф-бармен Даниил Файнберг.

По его словам, похмелье зависит от многих вещей. В том числе от личного восприятия алкоголя, наличия закуски и даже настроения при его употреблении.

— Но обычно наименьшее похмелье дает менее выдержанный алкоголь. Чем он прозрачнее, тем лучше, — сообщил он в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Бармен отметил, что водка и джин не выдерживаются в бочках, в них нет примесей, поэтому похмелье от напитков менее тяжелое. Синдром зависит от количества сахара в алкоголе. Биттеры, ликеры, и аперитивы богаты им, значит ожидается несколько более тяжелое похмелье.

То же касается и вин. Сухие вызовут на утро меньше неприятных ощущений, а полусладкие, сладкие, десертные, портвейны и вермуты подготовят неприятный сюрприз.

Также Файнберг назвал самый «щадящий» человека на утро коктейль.

— Самый безопасный по похмелью коктейль — это «Кровавая Мэри», приготовленный на любом алкоголе: на водке, на текиле, на джине. Это очень объемный коктейль, в составе которого не только 40-50 миллилитров крепкого чистого алкоголя, но и белок, — рассказал он.

Еще относительно небольшое похмелье могут вызвать «виски сауэр» и «джин сауэр».

До этого врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко рассказал о том, какие продукты нужно есть, чтобы замедлить действие алкоголя. По его словам, предпочтение нужно отдать жирной пище.