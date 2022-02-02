Попова заявила, что привитым от COVID не нужно сидеть в карантине после контакта с больным

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Гражданам, привитым от коронавируса, не требуется сидеть в карантине после контакта с больными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она ответила на вопрос о том, нужно ли вакцинированному или переболевшему инфекцией человеку сидеть в карантине семь дней после контакта с инфицированным.

— Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой, — передает слова руководителя Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в ходе мутаций утратил способность поражать легочную ткань. Вариация инфекции в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни. Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что у детей «омикрон» может вызвать бронхит. Тяжелые формы течения болезни штамм коронавируса не вызывает.