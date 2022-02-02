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Виртуальная выставка о Сталинградской битве стала доступна в столичном Музее Победы

Виктория Сикерина

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Виртуальная выставка о Сталинградской битве стала доступна в столичном Музее Победы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

С момента окончания Сталинградской битвы 2 февраля исполняется 79 лет. Это сражение считается одним из самых кровопролитных и ожесточенных за всю историю Великой Отечественной войны и человечества в целом. В эту честь Музей Победы в Москве организовал виртуальную экспозицию, лекцию и кинопоказ.

Уточняется, что все тематические видеоролики доступны на сайте музейного комплекса с 9:00 до 23:00. Посмотреть их можно бесплатно и без предварительной регистрации.

По словам директора культурного учреждения Александра Школьника, победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе войны.

— После череды поражений в 1941 и 1942 годах Красная армия наконец смогла перехватить стратегическую инициативу и удерживать ее вплоть до окончания войны. 2 февраля, в годовщину окончания великой битвы, мы расскажем пользователям Сети о ключевых этапах сражений и о подвигах советских солдат, а еще представим уникальные архивные фотографии и документы, — отметил он.

С подробностями проведения выставки можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Красногорский филиал Музея Победы пригласил взрослых и детей на новую образовательную программу «Победители 45. Олимпионики 52». В год 70-летия XV Летних Олимпийских игр и накануне XXIV Зимних Олимпийских игр в музее вспомнят о спортивном триумфе советской сборной — «команды фронтовиков».

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