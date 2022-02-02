Пассажиропоток в транспорте столицы снизился за 12 процентов за последние две недели

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пассажиропоток в транспорте Москвы снизился на 12 процентов за последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 февраля.

В ведомстве отметили, что в метро количество пассажиров стало меньше на 11 процентов. Больше всего разгрузились станции возле деловых центров, автовокзалов, железнодорожных станций и высших учебных заведений.

— «Кутузовская» (метро и Московское центральное кольцо) — до минус 24 процентов,« Битцевский парк» — минус 24 процентов, «Нижегородская» МЦК — минус 20 процентов, «Павелецкая» радиальная — минус 18 процентов, «Деловой Центр» МЦК — минус 18 процентов, — заявили в пресс-службе.

При этом поток пассажиров в наземном общественном транспорте города сократился на восемь процентов.

— На прошлой неделе в рабочие дни по дорогам столицы проезжало в среднем на 30 тысяч машин меньше. Среднее количество автомобилей в день — 2,7 миллиона автомобилей, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что количество пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД) снизилось на 16 процентов за последние две недели. Больше всего разгрузились станции Одинцово, Савеловская, Царицыно, Славянский бульвар и Тушинская.