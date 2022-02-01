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Пассажиропоток на МЦД снизился на 16 процентов за минувшие две недели

Виктория Сикерина

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Пассажиропоток на МЦД снизился на 16 процентов за минувшие две недели
Фото: Пресс-служба МЦД
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Одинцово Карта всех событий

Количество пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД) снизилось на 16 процентов за последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 1 февраля.

В ведомстве отметили, что больше всего разгрузились станции Одинцово, Савеловская, Царицыно, Славянский бульвар и Тушинская. Так, на остановочных пунктах пассажиропоток уменьшился на 18, 16, 15 и 19 процентов соответственно.

— Это связано с тем, что по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина многие перешли на удаленный режим работы. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома. Если выехать все же надо, обязательно надевайте маску, — говорится в сообщении дептранса.

До этого стало известно, что специалисты возведут семь новых и отремонтируют восемь существующих тяговых подстанций третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров в 2022 году. Так, строительство предусмотрено на остановочных пунктах МЦД-3 Митьково, Удельная и Раменское и МЦД-4 Реутово, Кусково и Солнечный. Также планируется провести работы на станции Бутово МЦД-2.

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