Более полумиллиона жителей столицы оформили недвижимость онлайн в 2021 году

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Специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 539 660 заявлений в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 51,4 процента опередил уровень 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве в среду, 2 февраля.

Уточняется, что такая статистика стала рекордной за все время онлайн-регистраций в городе.

При этом только в декабре управление оформило 64 500 обращений в электронном виде, что на 35,5 процента превысило уровень ноября.

Руководитель Росреестра по столицы Игорь Майданов добавил, что онлайн-услуги обеспечивают более эффективное и простое взаимодействие между заявителями и сотрудниками.

— Так, в 2021 году только в Москве почти 540 тысяч граждан смогли оформить свои права на объекты недвижимости в электронном формате. Это 81,3 процента от всех направленных онлайн обращений за минувший год и абсолютный максимум за время статистических наблюдений, — заключил он.

31 января Майданов рассказал, что специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 98 865 договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов в прошлом году. Этот показатель на 120 процентов опередил уровень 2020 года.