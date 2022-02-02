Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более полумиллиона жителей столицы оформили недвижимость онлайн в 2021 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
Более полумиллиона жителей столицы оформили недвижимость онлайн в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 539 660 заявлений в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 51,4 процента опередил уровень 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве в среду, 2 февраля.

Уточняется, что такая статистика стала рекордной за все время онлайн-регистраций в городе.

При этом только в декабре управление оформило 64 500 обращений в электронном виде, что на 35,5 процента превысило уровень ноября.

Руководитель Росреестра по столицы Игорь Майданов добавил, что онлайн-услуги обеспечивают более эффективное и простое взаимодействие между заявителями и сотрудниками.

— Так, в 2021 году только в Москве почти 540 тысяч граждан смогли оформить свои права на объекты недвижимости в электронном формате. Это 81,3 процента от всех направленных онлайн обращений за минувший год и абсолютный максимум за время статистических наблюдений, — заключил он.

31 января Майданов рассказал, что специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 98 865 договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов в прошлом году. Этот показатель на 120 процентов опередил уровень 2020 года.

Читайте также:
Недвижимость онлайн-услуги Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте