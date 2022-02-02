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Главный диетолог Москвы назвала продукты, от которых лучше отказаться при ОРВИ

Михаил Алимов

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Еда
Общество
Главный диетолог Москвы назвала продукты, от которых лучше отказаться при ОРВИ
Фото: depositphotos

При заболевании ОРВИ лучше воздержаться от употребления копченых и острых продуктов, а также крепкого чая и кофе. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— При ОРВИ для успешного выздоровления не следует перегружать пищеварительную систему тяжелой, трудноперевариваемой пищей. Рацион питания предусматривает исключение, жирных, жареных продуктов и блюд, солений, маринадов, копченостей. Резко ограничиваются продукты, оказывающие раздражающие действие на слизистую оболочку, — острые приправы, специи, — сообщила она агентству городских новостей «Москва».

Крепкий чай и кофе оказывают излишнее возбуждение на нервную систему, поэтому их тоже лучше не употреблять. Эксперт рекомендует кисломолочные продукты, теплую воду, ягодные отвары, отвар из шиповника и морсы. Также она советует обратить внимание на богатые витаминами С и А продукты. Среди них ягоды (клюква, брусника, смородина), уже упомянутый шиповник, цитрусовые, болгарский перец, морковь, тыква, лук, чеснок и свежая зелень.

Стародубова рассказала, что для выздоровления организму нужно много белка. В качестве надежного источника стоит есть нежирные сорта мяса и птицы, а также рыбу.

— Чтобы облегчить переваривание, мясо и птицу лучше приготовить в виде паровых или запеченных котлет, суфле или тефтелей. Блюда подается преимущественно в теплом виде. Холодные (ниже комнатной температуры) и слишком горячие блюда и напитки исключаются, — отметила диетолог.

Кроме того, она советует при первых признаках заболевания штаммом коронавируса «омикрон» обратиться в ближайшую поликлинику. Там помогут без записи и звонков.

Накануне нутрициолог Надежда Цапкина заявила, что несмотря на то что яблоки богаты витаминами и полезными веществами, их чрезмерное употребление может нанести вред организму. Если человек употребляет яблоки в больших количествах, то у него может повредиться зубная эмаль. Также нутрициолог напомнила, что в семенах яблока содержится яд цианид.

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