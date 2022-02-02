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Специалисты Госинспекции устранили свыше 50 нарушений на землях ИЖС в Новой Москве

Виктория Сикерина

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Специалисты Госинспекции устранили свыше 50 нарушений на землях ИЖС в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости устранили 53 нарушения на землях для индивидуального жилого строительства и садоводства в ТиНАО за минувший год. Об этом сообщил руководитель ведомства Владислав Овчинский в среду, 2 февраля.

Он отметил, что всего в 2021 году на указанных землях обнаружили 204 нелегальных объекта недвижимости.

— Нарушения были разные — от превышения площади строения до возведения коммерческого объекта — например, хостела — с целью извлечения прибыли на участках, для этого не предназначенных, — заявил начальник Госинспекции.

В качестве примера Овчинский привел земельный участок в поселении Сосенском, где велось незаконное строительство жилых домов. После обнаружения нелегальных объектов застройщика обязали пройти процедуру внесения соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы.

— Сегодня 70 процентов домов в поселении узаконены и на них зарегистрированы права собственности. Оставшиеся здания достраиваются уже на законном основании, — заключили в пресс-службе Госинспекции.

До этого Владислав Овчинский рассказал, что владельцы земель и недвижимости подтвердили свои права более чем на две тысячи объектов в Новой Москве за 2021 год.

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