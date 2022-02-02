Футболист Тарасов намекнул на очередное пополнение в семье

Фото: instagram/kostenko.94

Футболист Дмитрий Тарасов находится в браке с моделью Анастасией Костенко. В 2021 году они стали многодетной семьей — у пары родился сын Алексей, также подрастают дочери Милана и Ева. В своем Instagram спортсмен поделился видеороликом с вечерней прогулки и намекнул, что у пары могут родиться еще дети.

— С тремя я приноровился гулять нормально. Вот они: две едут, Леху везу вот так вот. У меня вопрос: если будет еще один, его куда? В общем, погода кайф, всем советую гулять, не болеть, будьте здоровы, — рассказал он в сторис.

Фото: instagram/@tarasov23

В ноябре звездная пара решила устроить малышу Алексею фотосессию. Это съемка со спящим в коконе новорожденным, наряженным в различные пушистые костюмчики. Заодно с сынишкой сфотографировался и знаменитый папа.

Тарасов привнес спортивную тематику в съемку. Он облачился в футбольную форму, для сына уже были припасены свои футболка и шортики с лампасами. Папа трепетно взял в ладошки наследника, а также не забыл про футбольный мячик.