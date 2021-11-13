«Милота»: Костенко показала новорожденного сына в футбольной форме

Фото: instagram/kostenko.94

Полмесяца назад в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко случилось пополнение. На свет родился долгожданный сын, которого назвали Алексеем.

По традиции мамочка поспешила устроить малышу фотосессию. Это съемка со спящим новорожденным в коконе, наряженным в различные пушистые костюмчики. Заодно с сынишкой сфотографировался и знаменитый папа.

Тарасов привнес спортивной тематики в съемку. Он облачился в футбольную форму, у сына уже была припасена своя футболка и шортики с лампасами. Папа трепетно взял в ладошки наследника, а также не забыл про футбольный мячик.

Поклонники в Instagram пришли в восторг от семейной фотосессии — они одарили родителей и детей множеством комплиментов.

«Уровень сладости зашкаливает»; «Какие классные»; «Бегут мурашки от таких кадров и чудесных малышей»; «Милота», — оставили комментарии фолловеры.

Неделю назад Костенко опубликовала фото с мужем, дочками и новорожденным сыном. Модель, жена футболиста Дмитрия Тарасова продемонстрировала свежее семейное фото. Она призналась, что теперь по-новому смотрит на жизнь.

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Сначала ее долго критиковали за то, что она стала встречаться с футболистом, когда он расстался с Ольгой Бузовой. Многие называли Костенко разлучницей. Но потом она показала семейную идиллию, подарив мужу двух дочек. Пара воспитывает двухлетнюю Милану и Еву, которой всего 10 месяцев. Также у Тарасова есть дочь от первого брака. Две недели назад у супругов родился сын Алексей.