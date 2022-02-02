Специалисты возведут гостиницу и центр современного искусства на севере столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Гостиница, общественный комплекс и центр современного искусства появятся на Хорошевском шоссе в Северном административном округе (САО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 2 февраля.

Уточняется, что соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы.

Руководитель ведомства Анастасия Пятова отметила, что торгово-выставочный центр «Авиапарк» предоставил земельный участок общей площадью порядка 1,7 гектара на пять лет для строительства перечисленных объектов.

— Участок, примыкающий непосредственно к ТЦ «Авиапарк», свободен от объектов капитального строительства, — заявила она.

Так, общая площадь недвижимости составит около 130 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что специалисты построили восемь гостиниц в Москве за 2021 год.