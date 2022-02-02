Специалисты возведут гостиницу и центр современного искусства на севере столицы
Гостиница, общественный комплекс и центр современного искусства появятся на Хорошевском шоссе в Северном административном округе (САО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 2 февраля.
Уточняется, что соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы.
Руководитель ведомства Анастасия Пятова отметила, что торгово-выставочный центр «Авиапарк» предоставил земельный участок общей площадью порядка 1,7 гектара на пять лет для строительства перечисленных объектов.
— Участок, примыкающий непосредственно к ТЦ «Авиапарк», свободен от объектов капитального строительства, — заявила она.
Так, общая площадь недвижимости составит около 130 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.
До этого стало известно, что специалисты построили восемь гостиниц в Москве за 2021 год.