Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю. Соответствующий текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

— В этот праздничный день хочу поблагодарить буддийскую общину России за большой вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей, — передается в сообщении.

Путин также выразил благодарность буддистскому сообществу за его вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального мира, уточняется на сайте.

В честь Нового года по лунному календарю в Московском буддийском центре Алмазного пути традиции Карма Кагью выставили памятник «Ступа, исполняющая желания». Экспозиция начнет работать 1 февраля в 12:00 и не закроется целый месяц. Организаторы выставки уточнили, что ранее она проходила в Государственном музее искусства народов Востока и на Пушкинской площади.

Ступа пользуется большим успехом у москвичей, так как, согласно легендам, памятник способен исполнять желания и наделять человека позитивной энергией.