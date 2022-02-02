Вирусолог Чумаков назвал два параметра, по которым изучают опасность «омикрона»

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Данных о новой разновидности штамма коронавируса «омикрон» BA.2 пока недостаточно, чтобы говорить про его опасность. Необходимо изучить появившиеся случаи заражения, чтобы оценить новые свойства вируса. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

Пока можно сказать о том, что коронавирус продолжает эволюционировать и ученым необходимо продолжать анализ данных о новых штаммах.

— Надо смотреть, насколько он быстро или медленно распространяется по сравнению с другими штаммам, какая у него патогенность. Вот эти два параметра. Но для этого надо больше случаев, — подчеркнул эксперт в комментарии «360».

Впервые новый подтип «омикрона» выявили в Алжире. Сообщается, что выявить его при помощи тестов сложнее, чем классический штамм. Среди симптомов специалисты выделяют непрерывный кашель, высокую температуру и изменение обоняния и вкуса.

До этого эксперт назвал главную особенность подвида «омикрона» BA.2.