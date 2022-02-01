Названа главная особенность подвида «омикрона» BA.2

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Подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. При этом точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена. Об этом «Вечерней Москве» рассказал иммунолог Николай Крючков.

Эксперт отметил, что по свойствам вариант BA.2 напоминает «омикрон».

— Не знаю, почему его называют скрытым. Это тот же «омикрон», просто чуть более заразный, что вроде бы как некритично. Смысл в том, что это ответвление от «омикрона», один из его подвидов, который, по сути дела, вытесняет другие. «Омикрон» — это не штамм, а линия, вариант, который включает в себя много разных штаммов, похожих чем-то друг на друга, — рассказал специалист.

Эксперт обратил внимание, что даже незначительная разница при прочих равных условиях позволяет BA.2 эффективно вытеснять другие штаммы. В частности, распространение этого подвида в Дании вызвало еще большую, чем исходный «омикрон», вспышку, которая длится на протяжении месяца.

По словам Крючкова, BA.2 способен спровоцировать резкий рост заболеваемости и в других странах. Однако в разных государствах этот эффект может проявляться по-разному.

— В Дании произошло следующее: подскочило до довольно высоких значений, как сейчас в Британии было (на максимуме — 2600–2700 случаев на миллион человек в день), потом пошло вниз и меньше, чем через неделю, резко выстрелило вверх — более пяти тысяч на миллион человек в день. Это очень много. Такие цифры как раз связывают с BA.2. И сейчас основной вопрос: что произойдет в других странах Европы, когда этот эффект накопится? Все смотрят, не «выстрелит» ли еще где-нибудь, как в Дании. Если «выстрелит» — тогда это уже характерный паттерн для BA.2, — заметил специалист.

По мнению иммунолога, на протяжении двух ближайших недель в России сохранится выраженный рост заболеваемости, затем в течение недели наступит стабилизация, после которой начнется снижение показателей. Темпы спада будут примерно в 2–2,5 раза ниже, чем темпы подъема заболеваемости, однако вариант BA.2 в случае его попадания в Россию может вызвать новый рост количества случаев заражения, предупредил специалист.

Эксперт подчеркнул, что точная симптоматика BA.2 еще окончательно не изучена.

— Чтобы выявить реальную разницу в симптоматике (особенно если она не очень выраженная), нужно собрать довольно большой объем информации. Я считаю, что есть две категории проявления заболевания, которые вызывают интерес: яркие, но при этом редкие проявления (кто-то в конвульсиях начинает биться, если что-то случается, глаза закатываются и так талее) и более распространенные и спокойные. У «омикрона» легкое течение больше распространено, чем раньше. В этом случае легкие симптомы выходят на первый план: потеря аппетита, першение в горле, общее недомогание, относительно невысокая температура, — отметил специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что тяжесть течения заболевания в каждом случае определяется не только штаммом, но и особенностями организма.

— Очень большое значение имеет то, переболел человек раньше или нет, вакцинирован или нет, какой у него возраст, пол, наличие тяжелых хронических заболеваний. «Омикрон» или «дельта» — с моей точки зрения, в данном случае имеет второстепенное значение, которое сложно измерить, — резюмировал эксперт.

Скрытый «омикрон» (подтип BA.2) имеет симптомы, схожие с изначальным штаммом. Об этом говорят данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

По словам специалистов, отличительными чертами «стелс-омикрона» являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Экспертам еще предстоит установить наиболее специфичные симптомы этого варианта.