«Много подводных камней»: может ли коронавирус спровоцировать рак

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Пока нет однозначных доказательств, что коронавирус может стать причиной возникновения рака. Однако это заболевание нередко оставляет после себя неприятные последствия, поэтому при постковидном синдроме человеку необходимо обращаться к врачу. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина, человечество и раньше сталкивалось с пандемиями. После этого не появилось прямых доказательств того, что инфекционное поражение населения приводит к резкому повышению числа онкологических заболеваний, уверен собеседник «ВМ».

— Смертность от онкологической патологии может увеличиваться на короткий период: пока все медицинские мероприятия переместились на предупреждение и лечение инфекции, сердечная, сердечно-сосудистая и онкологическая патологии, оставаясь без должного внимания, немножко усугубят течение. Но потом все выравнивается, — рассказал врач.

Иммунолог Николай Крючков также отметил, что влияние коронавируса на возникновение онкологических заболеваний до конца не изучено.

— Все-таки онкология так быстро не развивается, там приличное время нужно, и не факт, что она вообще будет развиваться. На сегодняшний день у некоторых специалистов есть подозрение, что коронавирус вызывает появление опухолей за счет внутриклеточных механизмов его действия. Но при этом мы понимаем, что зараженные клетки в норме уничтожаются иммунной системой, поэтому, с моей точки зрения, пока нет явных указаний на то, что коронавирусная инфекция будет способствовать заметному увеличению заболеваемости каким-то видом рака, — отметил собеседник «ВМ».

Крючков заметил, что перегруженность системы здравоохранения и отмена оказания плановой медицинской помощи действительно могут стать причинами увеличения количества раковых заболеваний. В этот период врачи вынуждены бросить все силы на лечение пациентов, которые попадают в больницы и реанимации. В результате после возобновления плановой помощи онкологические пациенты попадут к специалисту с более запущенной стадией, отметил эксперт.

Крючков обратил внимание, что проблемы со своевременным выявлением онкологических заболеваний были и до пандемии.

— Тема это сложная и довольно неочевидная, в ней много подводных камней, потому что далеко не все виды рака имеет смысл обнаруживать слишком рано по многим причинам. Другое дело, что у нас те виды рака, которые хотелось бы диагностировать на одну-две стадии раньше, обнаруживаются слишком поздно. Поэтому нельзя сказать, что ковид кардинально ухудшит ситуацию, хотя организация онкологической помощи ухудшается на фоне любой пандемии, — рассказал специалист.

Черемушкин обратил внимание, что возникновение раковых опухолей — своеобразная реакция организма на повышенную негативную нагрузку. Чаще всего они возникают у тех, кто попадает в неблагоприятные условия жизни: в качестве примера можно привести лучевую болезнь, заметил онколог.

Собеседник «ВМ» заметил, что влияние коронавируса на возникновение опухолей еще предстоит изучить.

— Сейчас ВОЗ выделила постковидный синдром как целую группу побочных эффектов и осложнений течения этой вирусной патологии, поэтому туда сейчас, очевидно, будет вложено множество различных состояний, я думаю, несколько лет понадобится, чтобы проанализировать все это. Сейчас «омикрон» дает о себе знать: как я, надеюсь, завершающая стадия течения пандемии, потому что такая скорость инфицирования напоминает последнюю волну. Скорее всего, так и будет. А потом посмотрим, пара лет анализа — и все выяснится. Статистики по видам рака, выявляемым после коронавируса, пока нет, ее надо ждать, — рассказал Черемушкин.

По мнению Крючкова, необходимо еще минимум два года, чтобы надежно узнать, действительно ли в период пандемии увеличилась частота онкологических заболеваний. Если окажется, что такая проблема присутствует, то это будет еще одним признаком постковидного синдрома, заметил иммунолог.

Как отметил собеседник «ВМ», при наличии настораживающих симптомов после перенесенного коронавируса нужно обращаться к врачу.

— Если после ковида сохраняется как минимум один выраженный симптом, нарушающий качество жизни, тогда нужно идти к врачу, но не для диспансеризации, а для конкретного обследования, — отметил иммунолог.

Черемушкин отметил, что последствия коронавируса могут сохраняться на протяжении года и даже полутора. При наличии симптомов нужно обращаться к врачу, подчеркнул собеседник «ВМ».