Попова: Большинство больных «омикроном» ни разу не прививались и не болели

Фото: Пресс-служба МУФ

Среди граждан, зараженных штаммом коронавируса «омикрон», 70 процентов до этого ни разу не заражались инфекцией и не вакцинировались. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— По тем данным, которые у нас сегодня есть, а у нас 13 487 подтвержденных в ходе секвенирования случаев «омикрона», 70 процентов среди этих инфицированных не были привиты и не болели ранее. Разумеется, число заболевших этим штаммом выше, так как секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях, — уточнила Попова.

Она также добавила, что люди, которые заразились новым штаммом повторно, впервые переболели более года назад и не ревакцинировались. Глава Роспотребнадзора заявила, что приведенная статистика подтверждает тот факт, что выработанный ранее иммунитет защищает от новой вариации коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее Попова объяснила, что привитым от COVID не нужно сидеть в карантине после контакта с больным. Таким образом она ответила на вопрос о том, нужно ли вакцинированному или переболевшему инфекцией человеку сидеть в карантине семь дней после контакта с инфицированным.