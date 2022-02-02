«Оба глаза неизлечимы»: актеру Ивану Краско поставили неутешительный диагноз

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Актер Иван Краско недавно обратился к врачам с просьбой помочь ему — он начал слепнуть. После проведенных консультаций специалисты пришли к неутешительному выводу. Изменения необратимы.

— Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны, — приводятся в материале «Комсомольской правды» слова директора Краско Вячеслава Смородинова.

Отмечается, что лечение артиста изначально было неправильным. Когда он обратился в офтальмологическую клинику СЗГМУ им. И. И. Мечникова, ему поставили диагноз «деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия». Врачи не смогут вернуть его зрение, но постараются сохранить оставшееся. 91-летний актер при этом не унывает и понимает, что дело в преклонном возрасте. Он горд тем, что остается старейшим действующим депутатом, говорится в материале.

О проблемах со зрением артиста стало известно в январе. Иван Краско начал терять зрение. Он признался, что это сильно осложняет его жизнь.

В августе прошлого года 91-летний актер перенес коронавирус и микроинсульт. Он начал жаловаться на скачки давления, трудности при хождении, и вот теперь директор Краско рассказал о том, что актер стал слепнуть. Также Краско сообщил, что теперь живет как в тумане и даже не узнает людей на улице. По его словам, с ним здороваются, жмут руку, а он в ответ может уточнить, кто сейчас перед ним стоит.