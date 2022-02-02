Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В семи столичных центрах госуслуг теперь можно поставить автомобиль на учет

Михаил Алимов

Город
В семи столичных центрах госуслуг теперь можно поставить автомобиль на учет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 3с2 Карта всех событий

Для столичных автомобилистов теперь доступна постановка транспортного средства на учет прямо в центрах госуслуг «Мои документы». Соответствующая услуга работает в семи центрах в разных частях города.

Отмечается, что теперь поставить авто на учет можно не только в шести флагманских офисах (ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО), но и в МФЦ Красносельского района. Специалисты могут зарегистрировать его, внести изменения в данные или снять транспортное средство с учета. В районе площадка для машины открытая, поэтому там нет ограничений по размеру. Воспользоваться услугой могут владельцы всех автомобилей, для которых разрешен проезд по городу.

Для постановки на учет нужна предварительна запись на портале mos.ru или сайте gosuslugi.ru. Необходимо приехать с пакетом документов и поставить транспорт на специальную парковку, затем в офисе МФЦ провести несколько процедур, оплатить госпошлины и оформить документы вместе с сотрудником ГИБДД. После этого специалисты осмотрят автомобиль, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр государственных услуг района Москвы Отрадное открылся по новому адресу. Отмечается, что предыдущий офис «Мои документы» устарел. Его площадь была сравнительно мала, а мебель — изношена. Помимо этого, его расположение было неудобно для москвичей.

Читайте также:
Автомобили постановка на учет МФЦ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте