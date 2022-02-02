В семи столичных центрах госуслуг теперь можно поставить автомобиль на учет

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 3с2 Карта всех событий

Для столичных автомобилистов теперь доступна постановка транспортного средства на учет прямо в центрах госуслуг «Мои документы». Соответствующая услуга работает в семи центрах в разных частях города.

Отмечается, что теперь поставить авто на учет можно не только в шести флагманских офисах (ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО), но и в МФЦ Красносельского района. Специалисты могут зарегистрировать его, внести изменения в данные или снять транспортное средство с учета. В районе площадка для машины открытая, поэтому там нет ограничений по размеру. Воспользоваться услугой могут владельцы всех автомобилей, для которых разрешен проезд по городу.

Для постановки на учет нужна предварительна запись на портале mos.ru или сайте gosuslugi.ru. Необходимо приехать с пакетом документов и поставить транспорт на специальную парковку, затем в офисе МФЦ провести несколько процедур, оплатить госпошлины и оформить документы вместе с сотрудником ГИБДД. После этого специалисты осмотрят автомобиль, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр государственных услуг района Москвы Отрадное открылся по новому адресу. Отмечается, что предыдущий офис «Мои документы» устарел. Его площадь была сравнительно мала, а мебель — изношена. Помимо этого, его расположение было неудобно для москвичей.