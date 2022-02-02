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На северо-востоке Москвы помощь грузчиков по реновации получили 75 процентов семей

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
На северо-востоке Москвы помощь грузчиков по реновации получили 75 процентов семей
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Полторы тысячи семей, участвующих в программе реновации, получили помощь грузчиков во время переселения и воспользовались бесплатным транспортом на северо-востоке города. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 2 февраля.

Он отметил, что в Северо-Восточном административном округе (СВАО) ведется или уже завершено расселение 36 жилых домов. Здесь проживают 2,4 тысячи семей.

— При этом помощь при переезде оказана 1,5 тысячи семей, что составляет 75 процентов от общего числа. Все предоставляемые услуги бесплатны, заказать их можно онлайн, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что сейчас в округе передано под заселение 23 многоэтажки. 19 старых домов уже расселены.

Всего на северо-востоке столицы для реализации программы реновации подобрана 81 стартовая площадка, заключил он.

1 февраля Сергей Левкин рассказал, что специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Строительного комплекса Москвы обработали почти две тысячи обращений горожан по программе реновации за январь текущего года.

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