В Подмосковье собрали 45 тысяч деревьев в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь!»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более сорока пяти тысяч хвойных деревьев сдали на переработку жители Подмосковья в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь!».

— В Подмосковье в хорошем сосновом древостое на один гектар растет около четырех тысяч деревьев, то есть объем сданных жителями деревьев соизмерим с хвойным лесом, расположенным на площади десять гектаров, — сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Сдать новогоднее дерево можно в точках «Мегабак», а также в брендированных пунктах приема. Всего на территории региона расположено более 200 пунктов приема деревьев, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Акция стартовала в середине января и завершится в середине февраля. Собранные деревья отправляют на переработку в щепу, а затем используют для компостирования и производства почвогрунтов.

До этого сообщалось, что пункты приема новогодних елей в Подмосковье нанесли на карту. За три года проведения акции в регионе собрали девяносто тысяч хвойных деревьев. Главные цели акции — увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних деревьев.