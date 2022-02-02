Попова: 80 процентов случаев ковида в Москве — «омикрон»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Около 80 процентов случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на штамм «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Он («омикрон»-штамм — прим. «ВМ») очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80 процентов всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон», — уточнила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также отметила, что остальные 20 процентов заболевших приходятся на «дельту», которая, в отличие от новой вариации вируса, способна вызвать серьезные осложнения, передает РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что среди граждан, зараженных штаммом коронавируса «омикрон», 70 процентов до этого ни разу не заражались инфекцией и не вакцинировались. После она добавила, что люди, которые заразились новым штаммом повторно, впервые переболели более года назад и не ревакцинировались. Глава Роспотребнадзора заявила, что приведенная статистика подтверждает тот факт, что выработанный ранее иммунитет защищает от новой вариации коронавируса.