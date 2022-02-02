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Сергей Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года
Фото: roscongress / Евгений Реутов
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В Москве продолжается восстановление памятников и исторических зданий. Так, в 2022 году предусмотрена реставрация 526 культурных объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 2 февраля.

Глава города отметил, что масштабные работы запланированы на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в павильонах «Центральный», «Геология», «Микробиологическая промышленность», «Радиоэлектроника и связь» и «Физика».

Также восстановление объектов продолжится на острове Балчуг. В настоящий момент специалисты реставрируют фасады и интерьеры Театра эстрады, а вскоре начнут обновлять лепной декор и паркет из древесины. При этом живописное панно, венчающее сцену, уже восстановили.

Помимо этого, предусмотрены заполнение окон Дома Абрикосовых цветными витражами и замена других декоративных деталей.

Еще один памятник, которому подарят новую жизнь, — жилой дом на Земляном Валу. В 2022 году здесь воссоздадут интерьеры и ныне богатую художественную отделку, а также перепрофилируют здание в гостиницу.

— Восстановление ждет и родовое гнездо дворян Самариных — усадьбу Измалково в поселении Внуковском. Здесь будут воссоздавать утраченный первоначальный портик с шестью колоннами на северном фасаде и скульптуры львов на крыльце западного ризалита — части здания, выступающей за основную линию фасада. Возвращение к исторической планировке ждет и приусадебный парк. На большой зеленой территории проложат удобные дорожки, установят скамейки и фонари, — отметил Сергей Собянин.

Также реставрационные работы запланированы в Донском монастыре и усадьбе «Нескучное», заключил мэр Москвы в личном блоге.

Городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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