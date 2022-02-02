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Более 100 градостроительных проектов обсудят москвичи с 2 февраля

Михаил Алимов

Город
Более 100 градостроительных проектов обсудят москвичи с 2 февраля
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице с 2 по 15 февраля состоится сбор мнений по объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественно-деловым и инженерным объектам. Об этом в среду, 2 февраля, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Обсуждения доступны для пользователей портала «Активный гражданин» в соответствующем его разделе.

— Первые в этом году электронные общественные обсуждения включают 119 проектов. Среди них представлены такие важные и значимые проекты, как строительство улиц и проездов, строительство путепроводов, а также бытовые и инженерные объекты, — рассказала она.

Например, в Ярославском и Лосиноостровском районах можно оставить свое мнение по поводу строительства дорог, жители Лефортова, Соколиной Горы и Перово выскажутся о строительстве участка улицы с разворотным кольцом и т. д.

Подробнее о том, как присоединиться к проекту, можно узнать, перейдя по ссылке.

До этого голосование за благоустройство Ленинского проспекта в столице завершилось на портале «Активный гражданин». Почти 172 тысячи горожан оценили предложенные идеи по модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий.

Так, например, за ремонт пешеходных зон положительно высказались 79 процентов пользователей сервиса, а за обновление сквера у Городской клинической больницы имени Пирогова — 76 процентов.

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