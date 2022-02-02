Более 86 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в столице

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В столице завершилась регистрация на сдачу Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ). Подать заявку онлайн можно было до 1 февраля включительно.

— В этом году выпускные экзамены проведут в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября. Заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тысяч человек, из них 69 тысяч — выпускники текущего года, — сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Полное расписание можно посмотреть на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, ученикам необходимо сдать экзамены по двум предметам — русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), передает официальный сайт мэра столицы.

До этого в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в офлайн-формате. В ведомстве отметили, что в России два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ. В настоящее время она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля.