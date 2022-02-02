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Переселение жителей более 50 домов по реновации ведется в ЗАО Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение жителей более 50 домов по реновации ведется в ЗАО Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В настоящий момент жители более пятидесяти жилых домов на западе столицы находятся в стадии переселения в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 2 февраля.

Он отметил, что процесс переселения ведется в следующих районах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Кунцево, Солнцево, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.

— В стадии переселения или завершения переезда находится порядка 10,9 тысячи жителей из 51 здания. Сейчас демонтировано 19 домов, еще шесть полностью расселены и готовятся к сносу, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что всего в ЗАО Москвы планируется расселить 559 жилых домов, где проживают порядка 105 тысяч москвичей.

— Сейчас на территории округа в стадии проектирования находится 22 стартовых дома, строится 15, введено в эксплуатацию 24 новостройки. Под заселение уже передано 22 жилых корпуса, — заключил он.

1 февраля Сергей Левкин рассказал, что специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Строительного комплекса Москвы обработали почти две тысячи обращений горожан по программе реновации за январь текущего года.

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