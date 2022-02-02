В СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

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В конфиденциальном ответе США и НАТО по гарантиям безопасности содержатся положения, которые так или иначе появлялись в западных СМИ. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Согласно данным издания, существует два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пять и четыре страницы соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

США обратились с просьбой к РФ не публиковать ответ Вашингтона, на что российская сторона согласилась. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что аериканский ответ будет обсуждаться с Украиной и союзниками по НАТО, так что, рано или поздно, конфиденциальный ответ Штатов появится в прессе.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.