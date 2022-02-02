Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

В конфиденциальном ответе США и НАТО по гарантиям безопасности содержатся положения, которые так или иначе появлялись в западных СМИ. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Согласно данным издания, существует два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пять и четыре страницы соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

США обратились с просьбой к РФ не публиковать ответ Вашингтона, на что российская сторона согласилась. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что аериканский ответ будет обсуждаться с Украиной и союзниками по НАТО, так что, рано или поздно, конфиденциальный ответ Штатов появится в прессе.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Читайте также:
Безопасность США НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте