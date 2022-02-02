Экс-футболист Дэвид Бэкхем рассказал, какой диеты придерживается его жена уже 25 лет

Фото: nstagram.com/@victoriabeckham

Жена бывшего футболиста Дэвида Бэкхема Виктория уже на протяжении 25 лет ест одно и то же блюдо, не изменяя своей привычке. Ее супруг любит вкусно и разнообразно поесть, но с пониманием относится к ее диете.

— Я очень эмоционально отношусь к еде и к вину. И если я ем что-то великолепное, то хочу, чтобы все попробовали это. К сожалению, я женат на человеке, который уже 25 лет ест только рыбу и овощи на пару и не соглашается отклоняться от меню, — рассказал он в подкасте River Cafe Table 4.

По словам Бэкхема, единственный раз она попробовала что-то у него из тарелки, когда была беременна. Он назвал этот вечер одним из своих любимейших. Причем даже сам не помнит, что тогда ел.

До этого юморист Александр Морозов, которому удалось похудеть со 140 до 66 килограммов, стал гостем ток-шоу на Первом канале, где он рассказал, как изменилась его жизнь посте такого заметного преображения. Комик никогда не скрывал, что добиться таких результатов ему удалось при помощи операции по шунтированию желудка, так как диеты и спорт не приносили нужного эффекта.