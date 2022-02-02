Педиатр: Привитые от коронавируса выделяют до 46 процентов меньше вируса при заражении

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Привитые люди от коронавирусной инфекции выделяют до 46 процентов меньше вируса в случае заражения. Об этом сообщила главный эксперт Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Ольга Полякова.

— Уже доказано во всех исследованиях, которые представлены учеными очень многих развитых стран, что привитые люди выделяют до 46 процентов меньше вируса. Даже если они заражаются, то имея антитела они выделяют этот вирус меньше, — отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что в организованных детских коллективах, где сосредоточение детей максимальное, намного большая вероятность заражения. Стоит задуматься о возможности вакцинации детей с пяти до двенадцати лет и усилить темпы вакцинации подростков. В этом случае они будут выделять вирус значительно меньше и в меньшей степени заражать взрослое население.

До этого педиатр рассказала, как вакцина от коронавируса влияет на беременность. Коронавирус может плохо отразиться на здоровье будущей матери. Вакцинация способна серьезно снизить риски заражения COVID-19.