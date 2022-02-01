Педиатр рассказала, как вакцина от коронавируса влияет на беременность

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1 февраля кандидат медицинских наук, педиатр-реаниматолог Нина Лисовская рассказала, как коронавирус влияет на детей.

По ее словам, нынешняя волна коронавирусной инфекции получила название «детской». «Омикрон», штамм, насчитывающий несколько десятков различных мутаций, все чаще поражает детей в возрасте до пяти лет. Специалист советует взрослым в семье привиться. Такие рекомендации есть для беременных и кормящих матерей.

— Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, — отмечает Нина Лисовская. — Долгосрочные эффекты «короны» еще предстоит изучить.

Прежде всего коронавирусная инфекция влияет на легкие, сердце и кровеносную систему. Также одним из самых опасных осложнений может стать мультисистемный воспалительный синдром. Среди других постковидных расстройств кандидат медицинских наук выделяет влияние на нервную систему: хроническую аносмию или искажение запахов, синдром Гийена-Барре, у переболевших предполагаются повышенные риски развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

— Отмечаются также психические проблемы — посттравматический стрессовый синдром, депрессия, тревожные расстройства, снижение когнитивных функций, вероятно, синдром хронической усталости, — добавляет Нина Лисовская.

В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные женщины. Практически всем без наличия серьезных противопоказаний в виде аллергических реакций рекомендована вакцинация от коронавирусной инфекции.

— Официально можно «Спутником V» после 22-й недели, — говорит в свою очередь терапевт Анна Архипова.

Врач-генетик Светлана Жегулина добавляет, что после этого срока основные риски для плода пройдены. Обычно это подтверждают скрининги — к этому времени беременной выполняют две большие проверки. Дополнительно к ультразвуковому исследованию и анализу крови можно пройти неинвазивный пренатальный тест.

— Беременные женщины находятся в группе риска, — отмечает Светлана Жегулина. — Коронавирус может плохо отразиться на здоровье будущей матери. Вакцинация способна серьезно снизить риски заражения COVID-19.

По данным Минздрава России, «Спутник V» не входит в список противопоказаний к вакцинации и для тех женщин, которые кормят малышей грудью.

— Вакцинация может быть предложена кормящей грудью женщине, которая входит в группу, рекомендованную для вакцинации — например, медицинские работники, — рассказывает консультант по грудному вскармливанию Виктория Верт. — Прекращение грудного вскармливания после вакцинации в настоящее время не рекомендуется.

По ее словам, как и после вакцинации против других вирусов, в молоке кормящих матерей, вакцинированных против COVID-19, появляются антитела, продуцируемые вакциной, которые защитят ребенка от COVID-19.

— Чем дольше грудное вскармливание, тем выше уровень антител IgG и IgA в грудном молоке у кормящих женщин, привитых вакциной против коронавирусной инфекции, — поясняет она. — Эксперты пришли к единому мнению, что вакцину следует назначать кормящим женщинам, если они также будут принадлежать к группе высокого риска, например медицинские работники или люди, страдающие хроническим заболеванием или состоянием, о котором известно, что оно представляет риск.