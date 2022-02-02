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«Нравится поэтическая основа»: Лев Лещенко заявил, что не отрицает рэп

Ольга Кузьмина  

Михаил Алимов

Общество
«Нравится поэтическая основа»: Лев Лещенко заявил, что не отрицает рэп
Фото: instagram/leshchenko_lv

Российскому певцу, народному артисту РСФСР Льву Лещенко 1 февраля исполнилось 80 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил со знаменитым исполнителем и поинтересовался его мнением по поводу современных исполнителей. В частности, разговор зашел о рэп-направлении.

— Нет, я рэп вовсе не отрицаю. Мне в нем нравится его поэтическая основа. Кстати, среди рэперов, и это я вам точно говорю, много прекрасных стихотворцев, настоящих поэтов. Саша Лок Дог упомянутый, Баста — это очень талантливые парни, очень. В мое время, думаю, они были бы Вознесенскими, Евтушенко, Рождественскими, понимаете? Сейчас это просто другая культура, — рассказал артист.

Он даже исполнил совместную композицию вместе с российским рэп-исполнителем Лок Догом (Loc-Dog — Александр Жвакин, выступающий под псевдонимами Loc-Dog и Лок Дог — российский хип-хоп-исполнитель, бывший участник группы «Стороны Ра». — «ВМ»). Молодые люди на концерте тепло поприветствовали тогда маэстро.

Лев Лещенко — советский и российский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактер. Артист записал более 350 песен, выпустил свыше 30 дисков. С полным тестом интервью можно ознакомиться в материале «ВМ».

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