Почти 22 тысячи предпринимателей воспользовались инвестиционным порталом Москвы

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В 2021 году 21,6 тысячи бизнесменов воспользовались личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 2 февраля.

Он отметил, что этот показатель на 78,5 процента опередил уровень 2020 года. Такая статистика подтвердила, что сервис пользуется большой популярностью в городской бизнес-среде.

— Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что после регистрации пользователи могут воспользовались 30 электронными услугами. Так, в прошлом году за такой помощью обратились более 150 тысяч раз.

— Особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам и многого другого, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Накануне Владимир Ефимов рассказал, что порядка 1,2 тысячи предпринимателей воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году.