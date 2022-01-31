Порядка 1,2 тысячи бизнесменов воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году

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Порядка 1,2 тысячи предпринимателей воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что с помощью портала бизнесмены могут решить вопросы и направить предложения по модернизации инвестиционного климата в городе.

— Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow, — заявил заммэра.

Основная задача «Московского инвестора» — помочь предпринимателям решить определенную проблему посредством оперативной обратной связи.

Для удобства пользователей сервис разделен на несколько блоков: «Торги», «Земля и недвижимость», «Поддержка промышленности», «Налогообложение», «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям», «Лицензии и разрешения», «Строительство», «Комплексное развитие территорий».

Так, за 2021 год категория «Торги» стала самой востребованный. Через раздел было принято более 700 заявок, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за прошлый год электронными сервисами инвестиционного портала столицы воспользовались более 150 тысяч раз. В них включены подача заявок на получение разных статусов, льготных займов от города и многие другие.