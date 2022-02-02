В Москве к добровольческой акции #МыВместе присоединились свыше пяти тысяч волонтеров

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Более пяти тысяч волонтеров уже присоединились к добровольческой акции #МыВместе. Они доставляют горожанам продукты питания, лекарства, корм для питомцев и другие предметы первой необходимости. Об этом сообщила в среду, 2 февраля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что в рамках реализации акции добровольцы оказывают помощь пенсионерам, москвичам с хроническими заболеваниями и другим находящимся в самоизоляции людям.

Оставить заявку на получение перечисленных услуг можно по телефону горячей линии +7 (800) 200-34-11.

— Всероссийская акция #МыВместе стартовала весной 2020 года — в начале пандемии. Оперативно был развернут штаб в Москве. Вся работа выстраивалась вместе с волонтерским сообществом города. Добровольческий актив программы в столице сейчас превышает пять тысяч человек. Это значит, что больше пяти тысяч волонтеров готовы в ежедневном режиме помогать каждому, кому нужны поддержка и забота, — заявила заммэра.

1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с марта 2020 года акцию взаимопомощи #МыВместе в Москве поддержали 28 тысяч добровольцев.