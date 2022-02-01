Сергей Собянин рассказал о ходе акции взаимопомощи #МыВместе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С марта 2020 года акцию взаимопомощи #МыВместе в Москве поддержали 28 тысяч добровольцев. Сейчас в столице действуют пять тысяч волонтеров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 1 февраля.

По его словам, за время акции волонтеры уже выполнили 150 заявок от жителей Москвы. Волонтеры развозят лекарства и продукты людям на самоизоляции.

— Сейчас, с новой волной ковида, такая поддержка очень нужна городу. Желающие стать участниками акции могут регистрироваться на сайте mosvolonter.ru, — написал мэр.

25 января Собянин рассказал, что студенты принимают активное участие в жизни столицы. Со своей стороны город также дает им все возможности для учебы и карьерного роста.

Так, например, студенты столицы могут пройти стажировку в мероприятиях технополиса «Москва». По словам мэра, в прошлом году ее прошли больше 240 молодых специалистов.

До этого Собянин рассказал, что за 2021 год к добровольческому движению присоединились 100 тысяч жителей столицы. Таким образом, число волонтеров в городе достигло порядка 700 тысяч человек.