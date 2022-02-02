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Краснопресненский путепровод в столице капитально отремонтируют

Виктория Сикерина

Город
Краснопресненский путепровод в столице капитально отремонтируют
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Краснопресненский путепровод Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют Краснопресненский путепровод, расположенный в районах столицы Пресненский и Беговой. Соответствующий проект одобрили в Москомэкспертизе. Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Леонов в среду, 2 февраля.

Он отметил, что в рамках работ предусмотрена замена пролетных строений сооружений, переустройство шкафных стенок и обновление насадок и железобетонных поверхностей опор. Также ремонтники усилят стойки опорных конструкций и обновят лестницы.

— Работы по капитальному ремонту Краснопресненского путепровода будут производиться на проезжей части в два этапа при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее 7,25 метра. На участке производства строительных работ будет введено ограничение максимальной скорости до 40 километров в час, — заявил глава Москомэкспертизы.

Так, в ходе ремонта пешеходное движение будет осуществляться по тротуарам, дорожкам и галереям, приспособленным для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что специалисты начали строительство временной четырехполосной эстакады на севере столицы в рамках ремонта Дмитровского путепровода.

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