Капитальный ремонт запланировали в доходном доме Шамшина до конца 2022 года
Специалисты капитально отремонтируют фасад доходного дома Шамшина в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского Фонда капитального ремонта в среду, 2 февраля.
В ведомстве отметили, что здание расположено на улице Знаменке. Основной задачей реставрации определили восстановление и сохранение исторического облика здания.
— Шедевр архитектуры был возведен в начале прошлого века по заказу супругов Александра и Любови Шамшиных. Запланировано провести расчистку и промывку всего фасада, ремонт кирпичной кладки и тщательное заполнение швов. Кроме того, необходимо восстановление пластики декоративных элементов, — заявили в пресс-службе.
Также в ходе работ предусмотрены замена поврежденных деталей водосточных стояков, гидрофобизация и оштукатуривание стен, передает агентство городских новостей «Москва».
Накануне стало известно, что доходный дом 1914 года постройки в Центральном административном округе (ЦАО) города капитально отремонтируют. Историческое здание расположилось на улице Александра Солженицына.