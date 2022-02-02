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Капитальный ремонт запланировали в доходном доме Шамшина до конца 2022 года

Виктория Сикерина

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Капитальный ремонт запланировали в доходном доме Шамшина до конца 2022 года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Знаменка Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют фасад доходного дома Шамшина в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского Фонда капитального ремонта в среду, 2 февраля.

В ведомстве отметили, что здание расположено на улице Знаменке. Основной задачей реставрации определили восстановление и сохранение исторического облика здания.

— Шедевр архитектуры был возведен в начале прошлого века по заказу супругов Александра и Любови Шамшиных. Запланировано провести расчистку и промывку всего фасада, ремонт кирпичной кладки и тщательное заполнение швов. Кроме того, необходимо восстановление пластики декоративных элементов, — заявили в пресс-службе.

Также в ходе работ предусмотрены замена поврежденных деталей водосточных стояков, гидрофобизация и оштукатуривание стен, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что доходный дом 1914 года постройки в Центральном административном округе (ЦАО) города капитально отремонтируют. Историческое здание расположилось на улице Александра Солженицына.

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