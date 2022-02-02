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В столичном районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию дом «Счастье на Семеновской»

Михаил Алимов

Город
В столичном районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию дом «Счастье на Семеновской»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В московском районе Соколиная Гора введен в эксплуатацию дом «Счастье на Семеновской», рассчитанный на 72 квартиры. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома «Счастье на Семеновской» на востоке столицы. Новостройка возведена по адресу Измайловское шоссе, вл. 20, в районе Соколиная Гора за счет инвестора. Застройщиком выступила группа «Эталон», — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В доме 13 этажей, а его площадь 8,3 тысячи квадратных метров. Здание оснащено подземной парковкой для автомобилей и мототехники — всего 34 машино-места, а также системами контроля доступа и видеонаблюдения.

Дом построен в клубном формате. Из преимуществ можно выделить благоустроенную придомовую территорию с современным ландшафтным дизайном, парковкой, детскими и спортивными площадками. Он удобно расположен — рядом с несколькими станциями метро, Измайловским шоссе, выездом на Третье транспортное кольцо и Северо-восточную хорду. Также находится возле парков «Измайловский» и «Сокольники».

— На всех этапах строительства жилого дома к проверкам привлекался центр экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — резюмировали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что отремонтированное здание бывшего кинотеатра «Байконур» в районе Отрадное на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию. В комитете уточнили, что на указанной территории откроют новый многофункциональный общественный центр в шаговой доступности от жилых кварталов.

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